Unibail-Rodamco Aktie
WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246
|Lukrative Unibail-Rodamco-Investition?
|
08.06.2026 10:04:23
CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Unibail-Rodamco von vor 5 Jahren verdient
Das Unibail-Rodamco-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 78,14 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,798 Unibail-Rodamco-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 97,80 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 251,60 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +25,16 Prozent.
Unibail-Rodamco markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!