CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Unibail-Rodamco von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Unibail-Rodamco-Einstiegs gewesen.

Das Unibail-Rodamco-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 78,14 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,798 Unibail-Rodamco-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 97,80 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 251,60 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +25,16 Prozent.

Unibail-Rodamco markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at