Unibail-Rodamco Aktie

Unibail-Rodamco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Unibail-Rodamco-Investition? 29.12.2025 10:03:51

CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Unibail-Rodamco-Einstiegs gewesen.

Am 29.12.2015 wurde die Unibail-Rodamco-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 237,60 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,421 Unibail-Rodamco-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.12.2025 auf 92,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 38,85 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 61,15 Prozent verringert.

Insgesamt war Unibail-Rodamco zuletzt 13,23 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Unibail-Rodamcomehr Nachrichten

Analysen zu Unibail-Rodamcomehr Analysen

27.06.24 Unibail-Rodamco Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Unibail-Rodamco 90,80 -1,67% Unibail-Rodamco

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Ausschläge. Der deutsche Leitindex gibt etwas nach. Asiens Börsen zeigen sich am Montag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen