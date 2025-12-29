Unibail-Rodamco Aktie
WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246
|Lohnende Unibail-Rodamco-Investition?
|
29.12.2025 10:03:51
CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor 10 Jahren bedeutet
Am 29.12.2015 wurde die Unibail-Rodamco-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 237,60 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,421 Unibail-Rodamco-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.12.2025 auf 92,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 38,85 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 61,15 Prozent verringert.
Insgesamt war Unibail-Rodamco zuletzt 13,23 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Unibail-Rodamcomehr Nachrichten
Analysen zu Unibail-Rodamcomehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Unibail-Rodamco
|90,80
|-1,67%