CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Unibail-Rodamco-Einstiegs gewesen.

Am 29.12.2015 wurde die Unibail-Rodamco-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 237,60 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,421 Unibail-Rodamco-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.12.2025 auf 92,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 38,85 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 61,15 Prozent verringert.

Insgesamt war Unibail-Rodamco zuletzt 13,23 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

