CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Verlust hätte ein Unibail-Rodamco-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Unibail-Rodamco-Investment verlieren können.

Am 23.02.2016 wurde die Unibail-Rodamco-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Unibail-Rodamco-Anteile bei 231,10 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hat, hat nun 4,327 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 104,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 451,75 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 54,82 Prozent eingebüßt.

Unibail-Rodamco wurde am Markt mit 14,96 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at