CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Verlust hätte ein Unibail-Rodamco-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Unibail-Rodamco-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Unibail-Rodamco-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 243,85 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,410 Unibail-Rodamco-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 43,69 EUR, da sich der Wert einer Unibail-Rodamco-Aktie am 17.04.2026 auf 106,55 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 56,31 Prozent verringert.

Am Markt war Unibail-Rodamco jüngst 15,36 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at