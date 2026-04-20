Unibail-Rodamco Aktie
WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246
|Unibail-Rodamco-Investment
|
20.04.2026 10:03:41
CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Verlust hätte ein Unibail-Rodamco-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Unibail-Rodamco-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 243,85 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,410 Unibail-Rodamco-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 43,69 EUR, da sich der Wert einer Unibail-Rodamco-Aktie am 17.04.2026 auf 106,55 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 56,31 Prozent verringert.
Am Markt war Unibail-Rodamco jüngst 15,36 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Unibail-Rodamco
Analysen zu Unibail-Rodamco
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Unibail-Rodamco
|105,55
|-0,94%