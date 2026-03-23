Unibail-Rodamco Aktie

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WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246

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Unibail-Rodamco-Performance im Blick 23.03.2026 10:04:34

CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Unibail-Rodamco von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren Unibail-Rodamco-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 23.03.2016 wurde das Unibail-Rodamco-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Unibail-Rodamco-Aktie bei 242,00 EUR. Bei einem Unibail-Rodamco-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 41,322 Unibail-Rodamco-Aktien. Die gehaltenen Unibail-Rodamco-Aktien wären am 20.03.2026 3 883,47 EUR wert, da der Schlussstand 93,98 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 61,17 Prozent vermindert.

Insgesamt war Unibail-Rodamco zuletzt 13,55 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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27.06.24 Unibail-Rodamco Neutral JP Morgan Chase & Co.
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