Unibail-Rodamco Aktie
WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246
|Unibail-Rodamco-Performance im Blick
|
23.03.2026 10:04:34
CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Unibail-Rodamco von vor 10 Jahren angefallen
Am 23.03.2016 wurde das Unibail-Rodamco-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Unibail-Rodamco-Aktie bei 242,00 EUR. Bei einem Unibail-Rodamco-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 41,322 Unibail-Rodamco-Aktien. Die gehaltenen Unibail-Rodamco-Aktien wären am 20.03.2026 3 883,47 EUR wert, da der Schlussstand 93,98 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 61,17 Prozent vermindert.
Insgesamt war Unibail-Rodamco zuletzt 13,55 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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