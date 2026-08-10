CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Unibail-Rodamco von vor 10 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Unibail-Rodamco-Aktien verlieren können.

Unibail-Rodamco-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 246,20 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,062 Unibail-Rodamco-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 104,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 423,64 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -57,64 Prozent.

Unibail-Rodamco erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at