Unibail-Rodamco Aktie
WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246
|Profitabler Unibail-Rodamco-Einstieg?
|
10.08.2026 10:03:54
CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Unibail-Rodamco von vor 10 Jahren angefallen
Unibail-Rodamco-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 246,20 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,062 Unibail-Rodamco-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 104,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 423,64 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -57,64 Prozent.
Unibail-Rodamco erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Unibail-Rodamco
Analysen zu Unibail-Rodamco
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Unibail-Rodamco
|103,95
|-0,24%