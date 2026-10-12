Unibail-Rodamco Aktie
WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246
|Frühes Investment
|
12.10.2026 10:03:45
CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: Wäre eine Unibail-Rodamco-Kapitalanlage von vor einem Jahr lukrativ gewesen?
Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem Unibail-Rodamco-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Unibail-Rodamco-Anteile bei 88,06 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,356 Unibail-Rodamco-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 991,60 EUR, da sich der Wert eines Unibail-Rodamco-Anteils am 09.10.2026 auf 87,32 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,84 Prozent verringert.
Unibail-Rodamco wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,62 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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