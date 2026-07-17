Valeo Aktie
WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526
|Lukrative Valeo SA-Investition?
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17.07.2026 10:03:58
CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valeo SA von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit Valeo SA-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Valeo SA-Papier bei 9,96 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Valeo SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 10,044 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 131,73 EUR, da sich der Wert eines Valeo SA-Papiers am 16.07.2026 auf 13,12 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,73 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Valeo SA bezifferte sich zuletzt auf 3,09 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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