Valeo Aktie
WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526
|Langfristige Performance
|
09.01.2026 10:05:10
CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Valeo SA von vor 3 Jahren gekostet
Das Valeo SA-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Valeo SA-Aktie an diesem Tag bei 19,31 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Valeo SA-Aktie investiert hat, hat nun 5,179 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 62,69 EUR, da sich der Wert eines Valeo SA-Anteils am 08.01.2026 auf 12,11 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 37,31 Prozent.
Der Börsenwert von Valeo SA belief sich zuletzt auf 2,95 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
