CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Valeo SA-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Valeo SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Valeo SA-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 42,82 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 233,554 Valeo SA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Valeo SA-Papiers auf 10,97 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 560,92 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 74,39 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Valeo SA belief sich zuletzt auf 2,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at