CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Valeo SA-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Valeo SA-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Valeo SA-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8,79 EUR. Bei einem Valeo SA-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,379 Valeo SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11,19 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,33 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +27,33 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Valeo SA eine Börsenbewertung in Höhe von 2,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at