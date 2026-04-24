Valeo Aktie
WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526
|Valeo SA-Investition im Blick
|
24.04.2026 10:03:40
CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Valeo SA-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Valeo SA-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8,79 EUR. Bei einem Valeo SA-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,379 Valeo SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11,19 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,33 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +27,33 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Valeo SA eine Börsenbewertung in Höhe von 2,68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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