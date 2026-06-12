Valeo Aktie
WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526
|Valeo SA-Investment im Blick
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12.06.2026 10:03:55
CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valeo SA von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Valeo SA-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 44,55 EUR. Bei einem Valeo SA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,449 Valeo SA-Aktien. Die gehaltenen Valeo SA-Anteile wären am 11.06.2026 320,35 EUR wert, da der Schlussstand 14,27 EUR betrug. Damit wäre die Investition 67,96 Prozent weniger wert.
Der Valeo SA-Wert an der Börse wurde auf 3,47 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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