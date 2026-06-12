CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valeo SA von vor 10 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Valeo SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Valeo SA-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 44,55 EUR. Bei einem Valeo SA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,449 Valeo SA-Aktien. Die gehaltenen Valeo SA-Anteile wären am 11.06.2026 320,35 EUR wert, da der Schlussstand 14,27 EUR betrug. Damit wäre die Investition 67,96 Prozent weniger wert.

Der Valeo SA-Wert an der Börse wurde auf 3,47 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at