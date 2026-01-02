Valeo Aktie
WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526
|Langfristige Investition
|
02.01.2026 10:03:35
CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valeo SA von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Valeo SA-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Valeo SA-Anteile bei 9,42 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1 061,571 Valeo SA-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 351,38 EUR, da sich der Wert einer Valeo SA-Aktie am 31.12.2025 auf 11,64 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +23,51 Prozent.
Der Börsenwert von Valeo SA belief sich zuletzt auf 2,86 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!