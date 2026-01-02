CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valeo SA von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Valeo SA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Valeo SA-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Valeo SA-Anteile bei 9,42 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1 061,571 Valeo SA-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 351,38 EUR, da sich der Wert einer Valeo SA-Aktie am 31.12.2025 auf 11,64 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +23,51 Prozent.

Der Börsenwert von Valeo SA belief sich zuletzt auf 2,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at