CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Valeo SA-Investment eingebracht

Wer vor Jahren in Valeo SA eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 28.07.2020 wurde die Valeo SA-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 23,68 EUR. Bei einem Valeo SA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,230 Valeo SA-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 920,61 EUR, da sich der Wert eines Valeo SA-Papiers am 27.07.2023 auf 21,80 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -7,94 Prozent.

Insgesamt war Valeo SA zuletzt 5,21 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at