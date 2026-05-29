CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Valeo SA von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Valeo SA-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Valeo SA-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Valeo SA-Aktie bei 18,95 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Valeo SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 527,844 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 28.05.2026 auf 13,33 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 033,52 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 29,66 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Valeo SA bezifferte sich zuletzt auf 3,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at