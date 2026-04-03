CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Valeo SA von vor 3 Jahren eingebracht

Das Valeo SA-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Valeo SA-Aktie bei 19,07 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Valeo SA-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,244 Valeo SA-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 54,54 EUR, da sich der Wert eines Valeo SA-Anteils am 02.04.2026 auf 10,40 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 45,46 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Valeo SA belief sich zuletzt auf 2,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at