CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Valeo SA von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Valeo SA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Valeo SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 30,92 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Valeo SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 32,342 Valeo SA-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.01.2026 auf 12,09 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 391,01 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 60,90 Prozent.

Insgesamt war Valeo SA zuletzt 3,03 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

