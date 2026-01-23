CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Valeo SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurden Valeo SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 40,90 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Valeo SA-Aktie investierten, hätten nun 244,499 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 004,89 EUR, da sich der Wert einer Valeo SA-Aktie am 22.01.2026 auf 12,29 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 69,95 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Valeo SA betrug jüngst 2,87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at