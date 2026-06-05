Valeo Aktie

Valeo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526

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Lohnende Valeo SA-Investition? 05.06.2026 10:03:53

CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Valeo SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Valeo SA-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Valeo SA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 28,18 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die Valeo SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,549 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Valeo SA-Papiers auf 15,56 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55,22 EUR wert. Mit einer Performance von -44,78 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Valeo SA belief sich jüngst auf 4,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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