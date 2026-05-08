Valeo Aktie
WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526
|Valeo SA-Anlage unter der Lupe
|
08.05.2026 10:03:59
CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Valeo SA von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Valeo SA-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Valeo SA-Anteile bei 27,74 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 360,490 Valeo SA-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.05.2026 4 138,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 11,48 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 58,62 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Valeo SA eine Börsenbewertung in Höhe von 2,77 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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