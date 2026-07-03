Valeo Aktie
WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526
|Valeo SA-Anlage im Blick
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03.07.2026 10:04:07
CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Valeo SA von vor 5 Jahren bedeutet
Das Valeo SA-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 25,71 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 38,895 Valeo SA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Valeo SA-Aktie auf 12,95 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 503,50 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 49,65 Prozent.
Alle Valeo SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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