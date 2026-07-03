CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Valeo SA von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Valeo SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Das Valeo SA-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 25,71 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 38,895 Valeo SA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Valeo SA-Aktie auf 12,95 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 503,50 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 49,65 Prozent.

Alle Valeo SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at