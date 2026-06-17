CAC 40-Papier Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veolia Environnement von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Veolia Environnement-Investment verdienen können.

Die Veolia Environnement-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Veolia Environnement-Anteile bei 18,61 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Veolia Environnement-Papier investiert hätte, hätte er nun 537,250 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Veolia Environnement-Aktie auf 35,88 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 276,52 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 92,77 Prozent.

Alle Veolia Environnement-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at