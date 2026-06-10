CAC 40-Papier Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veolia Environnement von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Veolia Environnement gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Veolia Environnement-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 24,73 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Veolia Environnement-Aktie investierten, hätten nun 40,435 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 380,05 EUR, da sich der Wert einer Veolia Environnement-Aktie am 09.06.2026 auf 34,13 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 38,01 Prozent zugenommen.

Veolia Environnement war somit zuletzt am Markt 25,38 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at