CAC 40-Papier Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Veolia Environnement-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Veolia Environnement-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR feiertags-bedingt kein Handel mit dem Veolia Environnement-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 19,62 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 509,661 Veolia Environnement-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 140,97 EUR, da sich der Wert eines Veolia Environnement-Anteils am 24.03.2026 auf 31,67 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 61,41 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Veolia Environnement belief sich zuletzt auf 23,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at