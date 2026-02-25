CAC 40-Papier Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Veolia Environnement-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Veolia Environnement-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Veolia Environnement-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 20,65 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Veolia Environnement-Papier investiert hätte, befänden sich nun 48,420 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 24.02.2026 1 698,58 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35,08 EUR belief. Damit wäre die Investition um 69,86 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Veolia Environnement eine Börsenbewertung in Höhe von 25,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at