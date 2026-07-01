CAC 40-Papier Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Veolia Environnement-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Veolia Environnement-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Veolia Environnement-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Veolia Environnement-Papier bei 28,95 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Veolia Environnement-Aktie investiert, befänden sich nun 34,542 Veolia Environnement-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.06.2026 gerechnet (36,44 EUR), wäre die Investition nun 1 258,72 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,87 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Veolia Environnement bezifferte sich zuletzt auf 26,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at