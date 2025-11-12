CAC 40-Papier Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Veolia Environnement-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Veolia Environnement-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Veolia Environnement-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 28,18 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 354,862 Veolia Environnement-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 369,06 EUR, da sich der Wert eines Veolia Environnement-Anteils am 11.11.2025 auf 29,22 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 3,69 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Veolia Environnement eine Börsenbewertung in Höhe von 20,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at