CAC 40-Papier Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Veolia Environnement von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Veolia Environnement gewesen.

Die Veolia Environnement-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 21,76 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 45,963 Veolia Environnement-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 04.11.2025 1 320,06 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28,72 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,01 Prozent angewachsen.

Veolia Environnement erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at