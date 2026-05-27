CAC 40-Papier Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Veolia Environnement von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Veolia Environnement-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Veolia Environnement-Papier via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 30,27 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Veolia Environnement-Aktie investiert hätte, hätte er nun 330,360 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 648,50 EUR, da sich der Wert eines Veolia Environnement-Anteils am 26.05.2026 auf 35,26 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16,48 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Veolia Environnement belief sich zuletzt auf 25,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at