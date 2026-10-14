Veolia Environnement Aktie
WKN: 501451 / ISIN: FR0000124141
|Hochrechnung
|
14.10.2026 10:05:04
CAC 40-Papier Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Veolia Environnement von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit der Veolia Environnement-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 29,23 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Veolia Environnement-Aktie investierten, hätten nun 34,211 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 087,24 EUR, da sich der Wert eines Veolia Environnement-Papiers am 13.10.2026 auf 31,78 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8,72 Prozent erhöht.
Insgesamt war Veolia Environnement zuletzt 22,89 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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