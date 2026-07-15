CAC 40-Papier Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Veolia Environnement-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Veolia Environnement-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Veolia Environnement-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Veolia Environnement-Aktie an diesem Tag 18,66 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Veolia Environnement-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,360 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.07.2026 gerechnet (37,46 EUR), wäre die Investition nun 200,79 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 100,79 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Veolia Environnement belief sich zuletzt auf 27,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at