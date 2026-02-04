CAC 40-Papier Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Veolia Environnement-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Veolia Environnement-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Veolia Environnement-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Veolia Environnement-Aktie bei 27,75 EUR. Bei einem Veolia Environnement-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 36,036 Veolia Environnement-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 03.02.2026 1 151,71 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 31,96 EUR belief. Mit einer Performance von +15,17 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Veolia Environnement betrug jüngst 23,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at