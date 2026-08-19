Veolia Environnement Aktie
WKN: 501451 / ISIN: FR0000124141
|Rentable Veolia Environnement-Investition?
|
19.08.2026 10:03:37
CAC 40-Papier Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Veolia Environnement-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit dem Veolia Environnement-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Veolia Environnement-Papier bei 30,56 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Veolia Environnement-Aktie investierten, hätten nun 327,225 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 073,30 EUR, da sich der Wert eines Veolia Environnement-Anteils am 18.08.2026 auf 33,84 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 10,73 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Veolia Environnement bezifferte sich zuletzt auf 24,77 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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