Veolia Environnement Aktie
WKN: 501451 / ISIN: FR0000124141
|Langfristige Investition
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03.06.2026 10:03:41
CAC 40-Papier Veolia Environnement-Aktie: So viel hätte eine Investition in Veolia Environnement von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Veolia Environnement-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Veolia Environnement-Aktie bei 27,96 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Veolia Environnement-Aktie investierten, hätten nun 3,577 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 122,68 EUR, da sich der Wert eines Veolia Environnement-Anteils am 02.06.2026 auf 34,30 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,68 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Veolia Environnement bezifferte sich zuletzt auf 24,98 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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