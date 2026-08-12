Veolia Environnement Aktie

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WKN: 501451 / ISIN: FR0000124141

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Langfristige Anlage 12.08.2026 10:04:01

CAC 40-Papier Veolia Environnement-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Veolia Environnement-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Veolia Environnement-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die Veolia Environnement-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 19,30 EUR. Bei einem Veolia Environnement-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 51,819 Veolia Environnement-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Veolia Environnement-Aktie auf 34,41 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 783,10 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 78,31 Prozent.

Der Veolia Environnement-Wert an der Börse wurde auf 25,30 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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