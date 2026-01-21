Veolia Environnement Aktie
WKN: 501451 / ISIN: FR0000124141
|Veolia Environnement-Investition
|
21.01.2026 10:04:21
CAC 40-Papier Veolia Environnement-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Veolia Environnement-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 21.01.2021 wurden Veolia Environnement-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Veolia Environnement-Anteile bei 21,98 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 454,895 Veolia Environnement-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.01.2026 gerechnet (28,93 EUR), wäre die Investition nun 13 160,11 EUR wert. Mit einer Performance von +31,60 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Veolia Environnement-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21,55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!