CAC 40-Papier Veolia Environnement-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Veolia Environnement-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Veolia Environnement-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 21.01.2021 wurden Veolia Environnement-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Veolia Environnement-Anteile bei 21,98 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 454,895 Veolia Environnement-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.01.2026 gerechnet (28,93 EUR), wäre die Investition nun 13 160,11 EUR wert. Mit einer Performance von +31,60 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Veolia Environnement-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at