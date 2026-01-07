CAC 40-Papier Veolia Environnement-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Veolia Environnement-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Veolia Environnement-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Veolia Environnement-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 27,17 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Veolia Environnement-Aktie investierten, hätten nun 3,681 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 110,20 EUR, da sich der Wert eines Veolia Environnement-Papiers am 06.01.2026 auf 29,94 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,20 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Veolia Environnement zuletzt 21,92 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at