Veolia Environnement Aktie
WKN: 501451 / ISIN: FR0000124141
|Profitable Veolia Environnement-Anlage?
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22.04.2026 10:03:49
CAC 40-Papier Veolia Environnement-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Veolia Environnement von vor 10 Jahren verdient
Am 22.04.2016 wurden Veolia Environnement-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 20,31 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,925 Veolia Environnement-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Veolia Environnement-Papiers auf 35,28 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 173,75 EUR wert. Mit einer Performance von +73,75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Veolia Environnement eine Börsenbewertung in Höhe von 25,96 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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