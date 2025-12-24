CAC 40-Papier Veolia Environnement-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Veolia Environnement von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Veolia Environnement-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Veolia Environnement-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 19,14 EUR. Bei einem Veolia Environnement-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 522,368 Veolia Environnement-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.12.2025 15 326,26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 29,34 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 53,26 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Veolia Environnement bezifferte sich zuletzt auf 20,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at