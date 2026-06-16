Vivendi Aktie

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WKN: 591068 / ISIN: FR0000127771

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Vivendi-Anlage unter der Lupe 16.06.2026 10:03:56

CAC 40-Papier Vivendi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vivendi von vor 10 Jahren eingebracht

CAC 40-Papier Vivendi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vivendi von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Vivendi-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Vivendi-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Vivendi-Aktie an diesem Tag 1,43 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Vivendi-Aktie investierten, hätten nun 69,791 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 149,91 EUR, da sich der Wert eines Vivendi-Papiers am 15.06.2026 auf 2,15 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +49,91 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Vivendi belief sich zuletzt auf 2,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

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