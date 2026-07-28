CAC 40-Papier Vivendi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vivendi von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das Vivendi-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1,82 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Vivendi-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 54,850 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 106,24 EUR, da sich der Wert einer Vivendi-Aktie am 27.07.2026 auf 1,94 EUR belief. Damit wäre die Investition um 6,24 Prozent gestiegen.

Am Markt war Vivendi jüngst 1,83 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at