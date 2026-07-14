Vivendi Aktie
WKN: 591068 / ISIN: FR0000127771
|Performance unter der Lupe
|
14.07.2026 10:03:55
CAC 40-Papier Vivendi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vivendi von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem Vivendi-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1,59 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 628,405 Vivendi-Anteilen. Die gehaltenen Vivendi-Aktien wären am 13.07.2026 1 234,82 EUR wert, da der Schlussstand 1,97 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 23,48 Prozent.
Der Marktwert von Vivendi betrug jüngst 1,86 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Vivendi S.A.
Analysen zu Vivendi S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vivendi S.A.
|1,92
|-0,98%