CAC 40-Papier Vivendi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vivendi von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Vivendi eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem Vivendi-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1,59 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 628,405 Vivendi-Anteilen. Die gehaltenen Vivendi-Aktien wären am 13.07.2026 1 234,82 EUR wert, da der Schlussstand 1,97 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 23,48 Prozent.

Der Marktwert von Vivendi betrug jüngst 1,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at