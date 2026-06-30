CAC 40-Papier Vivendi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vivendi von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Vivendi-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit Vivendi-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1,86 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5 366,246 Vivendi-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Vivendi-Papiers auf 2,21 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 837,94 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +18,38 Prozent.

Der Marktwert von Vivendi betrug jüngst 2,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at