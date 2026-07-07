CAC 40-Papier Vivendi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vivendi von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Vivendi eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Vivendi-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Vivendi-Aktie an diesem Tag bei 2,61 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 38,367 Vivendi-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 86,40 EUR, da sich der Wert einer Vivendi-Aktie am 06.07.2026 auf 2,25 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,60 Prozent verringert.

Vivendi war somit zuletzt am Markt 2,18 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at