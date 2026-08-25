CAC 40-Papier Vivendi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vivendi-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Vivendi-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit Vivendi-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1,81 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Vivendi-Aktie investiert, befänden sich nun 551,317 Vivendi-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Vivendi-Anteile wären am 24.08.2026 920,15 EUR wert, da der Schlussstand 1,67 EUR betrug. Das kommt einer Abnahme um 7,99 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Vivendi belief sich jüngst auf 1,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at