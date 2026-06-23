Vivendi Aktie

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WKN: 591068 / ISIN: FR0000127771

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Rentables Vivendi-Investment? 23.06.2026 10:04:02

CAC 40-Papier Vivendi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vivendi von vor einem Jahr bedeutet

CAC 40-Papier Vivendi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vivendi von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Vivendi-Aktie Investoren gebracht.

Vivendi-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2,88 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 347,464 Vivendi-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 751,22 EUR, da sich der Wert eines Vivendi-Anteils am 22.06.2026 auf 2,16 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 24,88 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Vivendi belief sich zuletzt auf 2,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

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