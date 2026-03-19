CAC 40-Papier Worldline SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Worldline SA-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Worldline SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurden Worldline SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 37,95 EUR. Bei einem Worldline SA-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 263,505 Worldline SA-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 18.03.2026 93,10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 0,35 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 99,07 Prozent verringert.

Worldline SA wurde am Markt mit 789,26 Mio. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at