CAC 40-Papier Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Worldline SA von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Worldline SA-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 10 Jahren wurde das Worldline SA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Worldline SA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 21,47 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 4,658 Worldline SA-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6,91 EUR, da sich der Wert eines Worldline SA-Papiers am 04.03.2026 auf 1,48 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 93,09 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Worldline SA belief sich zuletzt auf 413,85 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

