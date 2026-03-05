Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|Performance im Blick
|
05.03.2026 10:03:31
CAC 40-Papier Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Worldline SA von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Worldline SA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Worldline SA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 21,47 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 4,658 Worldline SA-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6,91 EUR, da sich der Wert eines Worldline SA-Papiers am 04.03.2026 auf 1,48 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 93,09 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Worldline SA belief sich zuletzt auf 413,85 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Worldline SA
|
17:58
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15:59
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel: CAC 40 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10:03
|CAC 40-Papier Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Worldline SA von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:29
|Euronext-Handel CAC 40 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
04.03.26
|Gewinne in Paris: CAC 40 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)