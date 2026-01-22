Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|Profitable Worldline SA-Investition?
|
22.01.2026 10:03:51
CAC 40-Papier Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Worldline SA von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Worldline SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Worldline SA-Anteile bei 39,70 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,519 Worldline SA-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 21.01.2026 3,79 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1,51 EUR belief. Damit wäre die Investition 96,21 Prozent weniger wert.
Der Marktwert von Worldline SA betrug jüngst 437,64 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Worldline SA
