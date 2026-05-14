CAC 40-Papier Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Worldline SA von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Worldline SA-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Worldline SA-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 10,21 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Worldline SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 97,928 Anteilen. Die gehaltenen Worldline SA-Anteile wären am 13.05.2026 25,64 EUR wert, da der Schlussstand 0,26 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 97,44 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Worldline SA bezifferte sich zuletzt auf 588,65 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at